Il Napoli e Lang sempre più vicini, scambio di documenti (Sky Italia)

Noa Lang e Napoli un affare in chiusura annuncia Sky Italia! L’esterno olandese sarà il terzo acquisto delle squadra di De Laurentiis che vuole consegnare al suo allenatore una squadra con i fiocchi per il ritiro estivo.

In questo momento c’è uno scambio di documenti cruciale per siglare il nuovo esterno voluto fortemente da Antonio Conte, la cifra è come confermato di 28 milioni più una percentuale del 10% sulla futura rivendita. Nella cifra pattuita dalle due squadre sono compresi anche diversi bonus.

Luca Marchetti della troupe calciomercato di Sky riporta tutto come un affare chiuso e impacchettato. Chiaramente il giocatore non arriverà in Italia nei prossimi giorni, ma pare arriverà più a ridosso del ritiro azzurro per effettuare anche le classiche visite mediche di rito.

Ora i partenopei possono anche provare l’assalto per l’altro olandese individuato da Antonio Conte per migliorare il proprio rooster per la stagione 2025/26.

Sam Beukema difensore del Bologna sembra essere il tassello finale per chiudere la nuova difesa di roccia del Napoli in vista della lunga stagione con il ritorno in Europa. La cifra che potrebbe accontentare i felsinei potrebbe essere di 30 milioni più 2 di bonus, anche se continua per ora il braccio di ferro tra le due squadre.