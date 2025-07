Galatasaray offre 55 milioni per Osimhen, ma il Napoli vuole i 75 della clausola

Il futuro di Victor Osimhen resta uno dei temi più caldi del mercato estivo. L’attaccante nigeriano, al centro dell’interesse di diversi club tra Europa e Arabia Saudita, è al centro di una trattativa complessa che coinvolge valutazioni economiche importanti e la volontà del giocatore. Nelle ultime ore, Galatasaray e Al Hilal si sono mosse concretamente per provare a strapparlo al Napoli.

Leggi anche: Osimhen sembra Nanni Moretti in ”Ecce Bombo”. Il treno perso restano i soldi del Psg

Matteo Moretto e Fabrizio Romano hanno condiviso aggiornamenti concordanti sul futuro di Victor Osimhen, entrambi attraverso i loro canali ufficiali. Di seguito, i contenuti dei rispettivi tweet che confermano l’interesse concreto del Galatasaray e la posizione attuale del Napoli:

“Nelle ultime ore il Galatasaray ha presentato un’offerta ufficiale al Napoli per Victor Osimhen: 50m€ + 5m€.

No del club italiano, che chiede di più e punta alla clausola di 75m€.

L’attaccante nigeriano ha già detto sì a un possibile ritorno in Turchia. L’Al-Hilal resta in corsa per Osimhen ma non c’è ancora il via libera del calciatore al trasferimento.”

“Il Galatasaray ha inviato un’offerta iniziale per Victor Osimhen da 50 milioni di euro più 5 di bonus, ma il Napoli chiede una cifra più alta.

Osimhen è interessato a un ritorno al Gala, ma l’esito dell’operazione dipenderà dai negoziati tra i club.

Intanto, l’Al Hilal resta in corsa, pronto a pagare la clausola da 75 milioni, anche se al momento non c’è ancora un accordo con il giocatore.”

🚨🟡🔴 Galatasaray have sent initial bid for Victor Osimhen for €50m plus €5m… while Napoli want more.

Osimhen, keen in return to Gala but deal depends on club to club talks.

🇸🇦 Al Hilal remain involved in race with plan to pay €75m clause but no agreement with Victor yet. pic.twitter.com/JKfFrebxqA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2025