Callejon resta fino al 31 agosto. In cambio copertura assicurativa e premi di squadra

Sul CorSport. Determinante l’opera di mediazione di Giuntoli e Gattuso. oggi la firma del modulo previsto dalla Lega per l’estensione dell’accordo

Josè Maria Callejon resterà con il Napoli fino alla fine della stagione. Poi chissà. Anche se l’addio, scrive il Corriere dello Sport, dovrebbe essere scontato, salvo colpi di scena.

Ieri si è raggiunto l’accordo tra lo spagnolo e il Napoli. Riceverà una copertura assicurativa per cautelarsi dagli infortuni. Oggi dovrebbe firmare il modulo previsto dalla Lega per l’estensione dell’accordo per i mesi di luglio e agosto.

“Fondamentale anche l’opera di mediazione del ds Cristiano Giuntoli e dello stesso Gattuso (naturalmente col beneplacito di De Laurentiis) per far sì che si arrivasse ad un finale (di rapporto) ancora tinto d’azzurro. Anche l’andaluso ci ha messo del suo, offrendo piena disponibilità a concludere la liason col Napoli (leggasi anche stagione 2019-20) senza null’altro pretendere”.

Niente stipendi aggiuntivi.

“Rinunciando cioè ad ulteriori stipendi (quelli cioè di luglio e agosto richiesti dal suo entourage, l’ultimo sarà quello di giugno), o a qualsivoglia extra, ma chiedendo (ed ottenendo) soltanto una semplice – e non dispendiosa – copertura assicurativa, per i prossimi due mesi, che lo mettesse al riparo da eventuali infortuni. In più rientrerebbe, come tutti, nei premi previsti per la squadra in caso di raggiungimento di obiettivi importanti”.