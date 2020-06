Lo spagnolo ha raggiunto l’intesa col club per giocare anche a luglio e agosto: nessun indennizzo economico, soltanto un’assicurazione in caso di infortuni

José Maria Callejon concluderà la stagione col Napoli. Lo ha riportato Sky Sport, che ha spiegato che è stato raggiunto l’accordo col giocatore per averlo a disposizione anche per luglio ed agosto. Lo spagnolo ha rinunciato all’indennizzo economico, chiedendo soltanto un’assicurazione in caso di infortuni.

In questi minuti sta firmando il modulino che lo legherà al club per i due mesi che verranno, in attesa degli annunci ufficiali. Probabile anche la sua presenza contro la Spal nel prossimo impegno di campionato degli azzurri.