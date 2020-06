Balotelli approfitta della giornata di stop forzato per scendere in piazza per Floyd

L’attaccante del Brescia ha pubblicato su Instagram la foto che lo ritrae alla manifestazione di piazza della Vittoria insieme al fratello e ad un gruppo di amici con la scritta “No justice non peace”.

Mario Balotelli scende in piazza per Floyd. L’attaccante del Brescia, che oggi non si è potuto allenare al centro sportivo di Torbole dopo che il club gli ha chiuso i cancelli in faccia, non si è perso d’animo. Ha approfittato del giorno libero per andare a manifestare in piazza della Vittoria, per chiedere giustizia per l’uomo afroamericano ucciso dalla polizia a Minneapolis.

Su Instagram, Mario ha pubblicato la foto che lo ritrae insieme al fratello e ad un gruppo di amici con la scritta “No justice non peace”.

Visualizza questo post su Instagram NO JUSTICE NO PEACE. #noracism🚫 Un post condiviso da Mario Balotelli🇮🇹 🇬🇭👨‍👧‍👦🦁 (@mb459) in data: 9 Giu 2020 alle ore 10:18 PDT

Un post che ha subito fatto il pieno di like. Perché, come scritto oggi, a Balotelli è impossibile volere male.