Arcuri: “Immuni scaricata da 2 milioni di italiani, è una app molto utile”

Il commissario all’emergenza a Rai Tre: “Bisognerebbe cominciare a dare la caccia agli asintomatici con una strategia nazionale, che in una fase come questa sono più importanti di chi il virus ce l’ha”

Il commissario all’emergenza Covid, Domenico Arcuri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai3.

“ Non dobbiamo credere che questa emergenza sia finita. L’emergenza finirà solo quando verrà scoperto il vaccino e quando sarà prodotto in maniera sufficiente per rendere immuni tutti i cittadini che devono esserlo”.

Occorre quindi continuare ad essere responsabili come durante i mesi di lockdown.

Arcuri ha parlato anche dell’app Immuni.

Il commissario ha sottolineato l’importanza di scovare gli asintomatici.

“ Bisognerebbe cominciare a dare la caccia agli asintomatici con una strategia nazionale, che in una fase come questa sono più importanti di chi il virus ce l’ha “.

A questo dovrebbero servire i test sierologici.

“I test molecolari sono l’unica vera componente per dire se c’è contagio o pure no e su questo bisognerebbe fare la caccia agli asintomatici. Oggi su questo siamo meno impreparati di come eravamo a marzo, dunque dobbiamo preparaci e in questa fase accelerare”.