Tuttosport ricorda il caso del tecnico del Verbania, positivo da 66 giorni

Luca Porcu «Dopo sei cicli di tamponi, non sono ancora negativo. Ho visto in tv che una ragazza di Bologna lo è da 73 giorni, spero di non doverla superare»

Mentre si discute sulla ripresa del calcio e spuntano alcuni positivi nelle squadre del nord ci sono ancora altri casi che fanno discutere, come ad esempio quello di Luca Porcu, il tecnico del Verbania positivo dopo 6 tamponi e 66 giorni di malattia.

«Sono stato ricoverato all’ospedale di Borgomanero, poi dimesso, ora sono in isolamento nella casa dei miei genitori a Borgomanero, dopo sei cicli di tamponi, non sono ancora negativo. Sono 66 giorni positivi al Covid 19, ho visto in tv che una ragazza di Bologna lo è da 73 giorni, spero di non doverla superare, in un primato che preferisco evitare. Da qualche settimana sto bene, la mia carica virale non dovrebbe essere più contagiosa, ma la prassi è questa. Penso positivo come ho sempre fatto nella vita, guardo al futuro con fiducia»