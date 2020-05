Sky: non ci saranno i ritiri pre-campionato

Al termine delle competizioni europee dunque ci sarà solo il tempo per delle brevi vacanze da concedere ai calciatori

Tutto pronto per tornare in campo dunque. La Lega Serie A ha stabilito oggi i calendari per la ripresa della stagione, confermando che si partirà con la Coppa Italia. SI procederà con i recuperi della 25esima giornata per poi proseguire con le restanti gare del campionato.

Ma erano tanti i punti all’ordine del giorno oggi, tra questi la questione relativa alla finestra del calciomercato. Per evitare che si sovrapponga al finale del campionato 19/20 si vorrebbe inserirla tra il 5 settembre e il 10 ottobre, ma le date devono essere concordate con le altre Federazioni Europee.

Stop invece ai ritiri, secondo quanto riporta Sky, al termine della stagione prenderanno il via infatti le competizioni europee e al termine ci sarà solo il tempo per una brave vacanza prima di tornare in campo per la stagione 20/21