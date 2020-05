Sconcerti: “Play off? Sono d’accordo, ma con le prime e le ultime otto”

A Radio TMW: “Non li amo, ma ora mi sembrano una buona soluzione. Se però si coinvolgono tutte le squadre si gioca un grosso numero di partite e i rischi diminuiscono poco”

Il giornalista del Corriere della Sera, Mario Sconcerti, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio dichiarandosi a favore per i play-off come modo per completare il campionato. Ma con alcune riserve.

“Sono d’accordo, non amo i playoff perché rendono inutile una stagione, ma ora mi sembrerebbero una buona soluzione. Se però si coinvolgono tutte le squadre si gioca un grosso numero di partite e i rischi diminuiscono poco. Per me sarebbe giusto prendere al massimo le prime e le ultime otto, quindi ci metto dentro anche la Fiorentina. Dare al Brescia, che ha 16 punti, e alla Fiorentina, che ne ha 30, le stesse possibilità di salvarsi mi sembra un po’ troppo, però”.

Sulla ripresa della Bundesliga:

“Io l’ho guardata, ma perché faccio questo mestiere, altrimenti non saprei. Non ho uno straordinario interesse per il calcio tedesco. Credo che il segreto del calcio si basi sulla passione per una squadra, altrimenti il resto delle partite devono essere una piacevolezza. A noi piacciono i campionati stranieri perché non soffriamo, non ci cambia niente se vince una o l’altra squadra. Quando vediamo invece le partite della nostra squadra invece no… Da estraneo è più facile ritenere bello un certo campionato”.