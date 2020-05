Repubblica: De Laurentiis ha deciso di non ufficializzare i risultati dei prossimi tamponi del Napoli

La sicurezza degli azzurri è la priorità e il club ha deciso di tutelare in maniera ancora più intransigente anche la loro privacy. Non verrà dunque ufficializzato l’esito del quinto tampone di controllo a cui sono stati sottoposti sottoposti nella giornata di martedì Insigne e compagni, dopo i quattro precedenti (tutti negativi) delle settimane precedenti. Massima discrezione pure per i risultati dei test sierologici di lunedì.