Il Guardian: la Premier League si riunisce domani, ma senza alcun aiuto da Boris Johnson

La Premier si aspettava un via libera che non c’è stato. Il protocollo ancora non c’è e otto club sono contrari a giocare in campo neutro

Come già notato dal Napolista, la Premier League non è stata citata dal primo ministro inglese Boris Johnson nel suo discorso sull’emergenza coronavirus nel regno Unito. Lo sottolinea anche il Guardian.

Lunedì è prevista una videoconferenza della Premier. Videoconferenza programmata per lunedì proprio perché ci si attendeva un via libera da parte di Boris Johnson. Via libera che non c’è stato. Il premier di Downing Street ha snobbato il calcio inglese. E ha smentito i rumors che si sono rincorsi per una settimana.

Johnson non ha mai accennato allo sport professionisti e alla sua ripresa. Nonostante le dichiarazioni del segretario della Cultura Oliver Dowden, che aveva detto: “la Premier deve tornare il più presto possibile”.

Il governo – scrive il Guardian – è al lavoro per il protocollo che dovrebbe riportare la Premier in campo. C’è la questione campi neutri. Il Telegraph scrive che sono saliti a otto i club contrari a giocare in campi neutri.

L’incontro di lunedì si svolgerà senza nuove informazioni. Johnson ha citato lo sport solo in riferimento alle possibilità di giocare all’esterno con membri della propria famiglia. Ha citato il golf, il tennis, il basket, la pesca.

Domani la riunione dei venti club si preannuncia piuttosto calda. Sono tanti i problemi sul tavolo, scrive il Guardian. Innanzitutto la sicurezza dei giocatori, del personale e di tutte le persone coinvolte nel programma per giocare le restanti 92 partite della stagione 2019-20.

“Il protocollo medico della Lega resta incompiuto, una bozza dovrebbe essere presentata ai club”.

Il Guardian rivela la schietta contrarietà al ritorno in campo da parte del Brighton. Il club ha anche rivelato che anche un terzo calciatore è risultato positivo al Covid-19. Il protocollo medico dovrebbe essere messo ai voti entro la fine della settimana.