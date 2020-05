Niente clausola rescissoria per Allan. Se il Napoli lo venderà il prezzo è 50 milioni

Radio Kiss Kiss Napoli smentisce la notizia arrivata dalla Spagna su una clausola di 38 milioni riportando il chiarimento della società partenopea

Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del club di De Laurentiis, smentisce la notizia arrivata dalla Spagna circa l’esistenza di una clausola rescissoria per Allan di 38 milioni.

L’emittente riporta il chiarimento della società per cui se il Napoli deciderà di vendere il suo centrocampista brasiliano lo farà per un valore congruo al suo valore, cioè non meno di 50 milioni di euro.