Mattino: Insigne e compagni aprono al taglio stipendi ma chiedono il mese di maggio

Il capitano si è consigliato anche con Tommasi, che ha ribadito necessità di accordo autonomo per ogni squadra. I calciatori chiedono incontro a Castel Volturno e non un’altra riunione in chat

Il Napoli attende che De Laurentiis presenti il suo piano di tagli stipendi. Quello a cui ha accennato durante il colloquio con la squadra a inizio maggio. Il Mattino scrive che Insigne e compagni chiedono che il prossimo incontro avvenga a Castel Volturno e non in chat. Sono disposti al taglio stipendi, ma chiedono che venga corrisposta la mensilità di maggio. Il capitano si è consultato con Tommasi, presidente dell’Assocalciatori.

Queste le parole del quotidiano:

“La ripresa degli allenamenti di gruppo sancisce per la squadra un momento chiave: ora Insigne e soci attendono che De Laurentiis presenti il piano dei tagli che è stato ventilato durante un colloquio telefonico ai primi di maggio. Ovviamente Insigne ne ha anche parlato con il presidente dei calciatori Tommasi che ha spiegato al capitano del Napoli che la soluzione migliore è quella che ogni squadra raggiunga una intesa per proprio conto. Come ha fatto la Juventus. Il gruppo vorrebbe che la prossima riunione non sia in chat ma che avvenga a Castel Volturno: i giocatori aprono alla possibilità di una decurtazione, ma si attendono che venga pagata la mensilità di maggio, ovvero da quando hanno ripreso ad allenarsi regolarmente. Ovvio, se la stagione riparte, possibile che il club azzurro chieda ai calciatori il taglio di almeno due mesi di ingaggio”.