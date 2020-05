“Justice for George”. Il tributo di Weston McKennie (Schalke04) per George Floyd

Il centrocampista statunitense è sceso in campo contro il Werder Brema con una fascia al braccio invocante giustizia per l’uccisione del 46enne ad opera della polizia a Minneapolis

Le proteste per l’omicidio di George Floyd arrivano fino in Germania. Il centrocampista statunitense dello Schalke 04, Weston MkKennie, è sceso in campo contro il Werder Brema con una fascia al braccio e il seguente messaggio:

“Justice for George“.

George Floyd aveva 46 anni, era di colore. Lo scorso 25 maggio è stato fermato da quattro agenti a Minneapolis e ucciso per schiacciamento di carotide mentre cercavano di immobilizzarlo. Con una violenza non necessaria. Ingiustificata e ingiustificabile. Che infatti ha provocato dure reazioni in America, comprese quelle di LeBron, Hamilton e Magic.

Ora, al coro, si unisce anche MkKennie.