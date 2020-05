Malagò: «Il campionato di Serie A ripartirà il 13 giugno al 99,9%»

Il presidente del Coni a Radio Due: «La sfida tra alcuni medici e il Comitato tecnico scientifico non la capisco»

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha rilasciato una stringata ma determinata dichiarazione a Radio Due, ospite di “Non è un paese per giovani”. Ha annunciato che la Serie A partirà con ogni probabilità il 13 giugno. Malagò ha aggiunto che non comprende i motivi della discrepanza tra alcuni medici e il Comitato tecnico scientifico che coadiuva il Governo. Queste le sue parole.

“Il campionato di Serie A ripartirà il 13 giugno al 99,9%. La sfida tra alcuni medici e il CTS non la capisco. Una volta ricominciato, non so quando finirà, ci vorrebbe la palla di vetro”.