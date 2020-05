La Lega Serie A vota la ripresa del campionato il 13 giugno

Conclusione prevista il 2 agosto. Si giocherà ogni 3-4 giorni. Due soste, per semifinali e finale di Coppa Italia. Ovviamente l’ok dovrà essere del governo

L’assemblea della Lega Serie A ha votato a maggioranza la ripartenza del campionato il 13 giugno. Dovrebbero essere giocate partite ogni 3-4 giorni e la conclusione è fissata per il 2 agosto. Due le pause previste: il 1° e il 22 luglio per le semifinali e la finale di Coppa Italia.

“Per quanto riguarda la ripresa dell’attività sportiva – si legge nel comunicato – è stata indicata, in ossequio alle decisioni del Governo e in conformità ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori, la data del 13 giugno per la ripresa del campionato.

Ovviamente sarà poi il governo a dare l’ok. Oggi Spadafora ha annunciato che la Federcalcio ha approvato le osservazioni del comitato tecnico scientifico al protocollo.