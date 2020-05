La Juve lancia la mascherina ufficiale

Come riporta Calcio e Finanza, il gadget per i tifosi bianconeri è attualmente in vendita negli store e sul sito al prezzo di 6,90 euro

La Juventus lancia le sue mascherine ufficiali per i tifosi. Il nuovo gadget, come riporta Calcio e Finanza, è preordinabile sullo store del club, dal momento che sarà disponibile solo dal 4 giugno. Possibile trovarla anche nei negozi bianconeri in Italia al prezzo di 6,90 l’una, con la possibilità di acquistarne tre al prezzo di 17,90 euro. Infine, per la versione bambino (da 8 a 12 anni) il prezzo è di 5,90 euro ciascuna.

La mascherina che presenta il logo della Juve è una “Mascherina F|BRAMASK (55% Poliestere- 45% Poliammide), lavabile fino a 10 volte, composta da uno strato di ecofibra con trattamento antigoccia e antibatterico disinfettante”

Ovviamente, come molti dei prodotti attualmente commercializzati non è un dispositivo medico, non è un dispositivo di protezione individuale, ma è prodotto ad esclusivo uso della collettività. Conforme alla circolare del Ministero della Salute del 18/03/2020 N.0003572-P. 100% prodotto italiano.