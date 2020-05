La Faz: un tedesco su due contrario al ritorno della Bundesliga

Lo stop di due settimane del Dresda riapre il dibattito. “Resta impressa l’immagine di un business miliardario che gode di un trattamento speciale”

I quotidiani tedeschi oggi dedicano ampio spazio al ritorno del calcio in Germania e ovviamente al caso della Dynamo Dresda che è costretta a fermarsi per 15 giorni – non potrà allenarsi – per due calciatori positivi e quindi salterà due partite della Bundesliga 2 (la nostra Serie B).

La Faz cita un sondaggio di “ARD Germany Trend” secondo cui il 50% dei tedeschi è contrario alla ripresa del campionato tedesco, i favorevoli sono il 36%.

La Faz scrive: “nell’emergenza coronavirus la droga del calcio ha perso la sua efficacia”.

E, dopo aver citato il caso della Dynamo Dresda, scrive:

Nella mente di molti resta impressa l’immagine di un business da un miliardo di dollari che gode ancora una volta di un trattamento speciale.

La Faz sottolinea anche il ruolo pionieristico del calcio tedesco che viene osservato dal resto d’Europa.

È il primo campionato in assoluto a ricominciare a giocare. Il numero uno della Lega Calcio Christian Seifert ha dichiarato con orgoglio questa settimana che altri campionati in Europa, anche i più grandi campionati professionistici americani, la NFL, la NHL e la NBA, osserveranno con grande interesse il progetto tedesco.

La Faz aggiunge che se le cose non dovessero andare bene, il rischio è a carico esclusivo dei giocatori, dei club e della Lega. In caso positivo, ne beneficerebbe il made in Germany.

Lo Spiegel aggiunge che, al momento, il numero uno della Lega Calcio ha detto che il programma non cambia. La Dynamo Dresda salterà due partite. Tutto qua. Anche se torna il discorso delle diverse opportunità, perché i calciatori del Dresda avranno avuto due settimane in meno per allenarsi.