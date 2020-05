Altri due positivi, la Dynamo Dresda va in quarantena e non comincerà la Bundesliga 2

15 giorni di stop: lo ha stabilito l’autorità sanitaria di Dresda. Non giocherà domenica prossima ad Hannover. Primo colpo alla ripresa del calcio tedesco

La ripresa del campionato tedesco di calcio registra la prima defezione. Lo scrive – tra gli altri – lo Spiegel. La prossima settimana la Bundesliga 2 – la nostra Serie B – comincerà senza la Dynamo Dresda. Tutta la squadra è stata messa in quarantena per 14 giorni dopo altri due casi di calciatori positivi al coronavirus. Lo ha annunciato il club della Sassonia sul prorpio sito ufficiale. L’annuncio è dell’autorità sanitaria di Dresda che «ha deciso sabato dopo un’attenta analisi della situazione».

La Dynamo Dresda avrebbe dovuto giocare domenica prossima ad Hannover.

«Non possiamo allenarci né giocare per i prossimi 14 giorni», ha dichiarato il direttore sportivo Ralf Minge.

La Dynamo Dresda è il primo club tedesco a prendere questa drastica misura prima del previsto riavvio.

Un portavoce della Lega tedesca ha dichiarato: “La Dynamo Dresda ha informato in anticipo la Lega. La prossima settimana stabiliremo il da farsi».

Come da protocollo, il club non ha fatto i nomi dei calciatori positivi. Sono asintomatici.

Nel comunicato, il club ha informato che i tamponi sono stati effettuati in un laboratorio di Jena.

Dopo un’attenta analisi della situazione, l’autorità sanitaria di Dresda responsabile dell’SGD di Dresda ha deciso che l’intera squadra della seconda divisione, incluso il team di allenatori e di supporto, dovrà ora sottoporsi a una quarantena di 14 giorni a casa.

«Nelle ultime settimane – è scritto -, abbiamo compiuto enormi sforzi in termini di personale e di logistica al fine di mettere in pratica rigorosamente tutte le misure mediche e igieniche prescritte. Siamo in contatto con l’autorità sanitaria responsabile e la Lega Calcio (Dfl)» ha dichiarato il direttore sportivo della Dynamo

Nella prima tornata di test – è scritto sempre nel sito ufficiale – un professionista della Dynamo era risultato positivo al “Covid-19”. Il giocatore è in quarantena dal 3 maggio. Nella seconda serie di test del 4 maggio, nessun caso positivo.

La squadra, allenata dall’allenatore Markus Kauczinski, è così tornata ad allenarsi da giovedì. Da allora, due sessioni al giorno, senza distanziamento.