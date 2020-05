Il New York Times celebra Varcaturo spiaggia anti Covid

Il quotidiano dedica un ampio reportage alla spiaggia del litorale domizio a firma di Jason Horowitz. “A Capri e in Costiera non possono aprire per mancanza di spazio”

Varcaturo finisce sul New York Times. Lo fa grazie ad un reportage di Jason Horowitz, un’ampia pagina corredata da foto di bagnanti in costume intenti a farsi misurare la temperatura con il termoscanner e bambini che giocano in acqua, tra lettini e ombrelloni. Per tutti gel igienizzante per le mani.

Horowitz scrive che, con l’aumentare delle temperature, gli europei affamati di sole si disperano per raggiungere le spiagge mentre i paesi mediterranei affamati di turismo si disperano per accaparrarseli.

Il giornalista scrive:

«Le misure della Campania sono state adottate quando Vincenzo De Luca, il governatore forse meglio conosciuto per aver minacciato durante l’emergenza di usare il lanciafiamme contro gli assembramenti e definito i suoi cittadini due volte imbecilli perché indossavano le mascherine al collo, ha deciso che il contagio era sufficientemente basso per riaprire le spiagge. La Regione ha anche permesso ai bagnanti di togliere le mascherine sulla spiaggia, purché si osservi il distanziamento sociale».

Intervista Salvatore Trinchillo, proprietario del Club Lido Varca d’Oro di Giugliano. Che ironizza sui cubi di plexiglass tanto pubblicizzati dai media italiani (Horowitz li descrive come “simili a contenitori per il ghiaccio”) dicendo che in realtà sono stati proposti da un ragazzo che produce plexiglass che

«trasformerà i villeggianti in polli arrosto».

Trinchillo è anche vicepresidente dell’Unione lidi italiani. Spiega di aver preferito distanziare ombrelloni e sdraio. Ha ridotto le sdraio da 2000 a 1200, creando corridoi più ampi di quanto richiesto dall’ordinanza della Regione.

Horowitz racconta che

«le persone intorno al bar indossano mascherine e chi vuole mangiare nel ristorante all’aperto viene controllato con un termoscanner».

E anche che domenica, ad un certo punto, un gruppo di persone a cavallo è passato sulla riva scatenando l’ira di una bagnante 61enne, Lina Devigo, che ha inveito contro di loro:

“Fuori di qui, idioti! Siamo tutti qui con le maschere e il disinfettante e voi idioti venite con questi cavalli che fanno la cacca dove giocano i bambini.”

Mentre Trinchillo conclude osservando quanto sia ironica la vita. In Costiera amalfitana e a Capri ci sono i beach club più esclusivi e costosi della regione, acque cristalline, calette e scogliere rocciose, eppure non possono riaprire per mancanza di spazio e adesso si ritrovano ad invidiare Varcaturo per la possibilità di farlo in sicurezza.