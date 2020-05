Il Napoli e Gattuso prendono malissimo la visita degli ispettori Figc: «Perché proprio da noi?»

Repubblica. Il tecnico arrabbiato: “Cosa pensavate di trovare?”. I calciatori sono al quarto tampone in dieci giorni. Protocollo osservato in modo maniacale

Il Napoli ha preso male la visita degli ispettori ieri a Castel Volturno. Lo avevamo scritto ieri, anche della rabbia di Gattuso. Lo riporta oggi Repubblica.

«Cosa pensavate di trovare? Abbiamo filmato tutto con i droni, per sei giorni di fila. Non abbiamo niente da nascondere, ci sono anche le immagini».

Repubblica scrive che gli ispettori hanno anche sbagliato la tempistica. Sono arrivati troppo tardi. I calciatori si sono alternati dalle 10.30 alle 17.

Per il Napoli quattro tamponi in dieci giorni.

Aurelio De Laurentiis e il medico sociale Raffaele Canonico hanno doverosamente messo al primo posto la salute degli addetti ai lavori e non si aspettavano dunque di finire nel ristretto elenco (con la Lazio) delle squadre finite per prime nel mirino degli ” 007″ della Figc. Si spiega così l’ira di Gattuso, che nel piccolo mondo del calcio non è l’ultimo arrivato e ha tanti amici. Gente che mormora. Perché non cercare irregolarità (anche) altrove?