Ispettori Figc a Castel Volturno, Gattuso infastidito: «Il Napoli è un club serio»

Dopo la Lazio, gli azzurri sono il primo club a ricevere la visita. L’allenatore: «Vi invieremo i filmati delle sedute individuali della settimana»

Non è stata la più gradita delle visite. I cancelli di Castel Volturno, che in questa settimana si sono aperti soltanto agli atleti e allo staff tecnico, hanno dovuto accogliere anche gli ispettori della Procura Federale, incaricati di controllare il rispetto degli standard dettato dal protocollo per gli allenamenti individuali. E che continuerà ad essere attivo anche per verificare che tutto sia a norma nelle sedute collettive che saranno consentite da lunedì. La prima società ad essere visitata è stata la Lazio, poi è stato il turno del Napoli. Proprio la Lazio è stato il club che ha fatto nascere la figura degli ispettori del protocollo: un articolo del Corriere della sera ha denunciato gli allenamenti irregolari della squadra di Inzaghi.

Gli ispettori federali hanno voluto confrontarsi con Gennaro Gattuso che è parso infastidito dalla scrupolosità del controllo, e hanno seguito l’allenamento di alcuni calciatori. L’allenatore ha ribadito che il Napoli è un club serio, rispettoso, che ha a cuore la salute e la sicurezza di tutte le persone coinvolte. E si è impegnato personalmente ad inviare loro i filmati della settimana di sedute individuali, per certificare che in ogni momento è stata rispettata la normativa anti-coronavirus.