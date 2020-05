Il messaggio di De Luca ai giovani: “Nulla potrà tornare come era prima”

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha pubblicato su Facebook un messaggio in cui si rivolge i giovani. Dice di comprendere che dopo mesi di chiusura abbiano voglia di uscire ma ricorda loro che l’epidemia “ha cambiato il mondo, la gerarchia dei valori, la sensibilità delle persone”.

“Occorre abituarsi a pensare che nulla potrà tornare puramente e semplicemente come era prima. Conviene allora pensare a forme di socializzazione all’insegna non più di una massificazione alienante, ma di una umanizzazione delle relazioni, di un rapporto più attento con l’ambiente, di una riscoperta dei valori di solidarietà. In questi anni abbiamo visto affermarsi troppo spesso modi di incontro tra i giovani segnati da uso di superalcolici, a volte droghe, al punto da perdere la stessa possibilità di comunicare, di parlarsi, di ascoltarsi. C’è da augurarsi che i problemi di questi giorni siano anche per tutti un’occasione per riscoprire modi di incontro e di divertimento più semplicemente umani”.