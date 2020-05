Il Cts al Governo: “preoccupati per il Sud tra movida e spiagge”

Non sono passate inosservate le immagini del week end di movida che si è consumato in Italia e anche a Napoli. Lunghe code di auto fino alle 5 del mattino e assembramenti di ragazzi a bere birra con mascherine sotto il mento. Una situazione che non solo infastidisce e spaventa i residenti, ma mette in allarme anche gli scienziati come riporta oggi Repubblica in un retroscena.