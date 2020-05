I malumori dei giocatori della Lazio, tra clausura, spionaggio e un infortunio nascosto (Strakosha)

Secondo quanto scrive il Messaggero, i calciatori della Lazio sarebbero contrari al ritiro in clausura, nonostante l’ok dato a Lotito. Ma anche il presidente bianceleste non gradisce l’ipotesi. Tanto che Acerbi, consigliere Aic, ha comunicato la posizione del club a Tommasi.

“Disposti a tutto, o quasi, pur di lottare ancora per lo scudetto. In realtà i mugugni ci sono, eccome, anche a Formello: i calciatori sono irritati dalla clausura anticipata con pasti self-service modalità aereo, da giornate intere rinchiusi da soli per un’ora d’allenamento. Anche se hanno dato il loro ok a Lotito in caso di ritiro indispensabile e obbligatorio. Rimane comunque tutto incerto perché al presidente non vanno giù, come ad altri club, alcune disposizioni (per esempio quelle legate alle camere singole, non basterebbero per tutti in Foresteria) del protocollo. E così Acerbi, consigliere dall’Aic, ha annunciato a Tommasi che anche Lotito per lunedì – a queste condizioni di lavoro inaccettabili – è contrario“.