Gazzetta: Gattuso è preoccupato che le voci di mercato influenzino il rendimento della squadra

Ci sono giocatori, per esempio, che da mesi vengono dati in partenza, mentre c’è ancora tanto da fare. Tra l’altro, si tratta di elementi che nessun allenatore, finora, s’è mai sognato di mettere in discussione

Del resto il tecnico calabrese sa bene che in questo scorcio di stagione ha la possibilità di giocarsi molto delle sue ambizioni considerando che il Napoli è ancora in corsa su tre fronti

Insomma, Gattuso non vuole sprecare nulla, vuole che il gruppo sia compatto e lo segua in questo cammino. Ed avrà bisogno di tutti, l’ha spiegato più volte, in questi giorni, ai suoi giocatori. Chiederà un contributo importante a coloro che il mercato vuole in partenza. Ai vari Koulibaly, Callejon, Allan, Milik, un potenziale da fare invidia.