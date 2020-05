Mercato Napoli, vendere prima di comprare. Koulibaly non parte a meno di 80 milioni

Sul CorMez. C’è abbondanza in tutti i reparti. L’organico azzurro è composto da trenta giocatori. Ad orientare il mercato saranno Koulibaly, Allan e Milik

Il Napoli già pensa al mercato, con una certezza, scrive il Corriere del Mezzogiorno: “per pensare a comprare bisognerà cedere”.

“Il Napoli ha abbondanza, considerando il rientro dai prestiti di Gaetano e Ounas l’organico è composto da trenta giocatori. Bisognerà sfoltire dando un occhio alle regole per la composizione delle liste, in questi pensieri rientra l’idea Sepe, prodotto del settore giovanile, se dovesse partire uno tra Meret e Ospina. Il Napoli ha 145 milioni di riserve, è uno dei tre club (gli altri sono il Cagliari e il Torino) a non avere debiti con le banche”.