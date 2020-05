Gazzetta: dopo marzo e aprile, De Laurentiis blocca anche gli stipendi di maggio

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla questione stipendi all’interno del Napoli.

“Il presidente ha congelato gli stipendi di marzo e aprile e, probabilmente, farà la stessa cosa anche per quello del mese in corso. In pratica, vuole aspettare l’evolversi della situazione legata alla ripresa del campionato “.

Ma la possibilità che si arrivi ad un accordo collettivo, continua la rosea, è molto difficile.

C’è in particolare un gruppo di calciatori azzurri che non è disposto a vedersi ridotti i compensi.

“Si tratta di coloro che hanno il contratto in scadenza e di qualcuno che non ha ancora rinnovato. Mertens e Callejon, per esempio, andranno via a fine stagione e potrebbero non accettare le condizioni imposte dalla società. Oppure Milik, che pare interessato a vivere altrove il suo futuro, tant’è che non ha ancora rinnovato il suo accordo in scadenza a giugno 2021. Ancora, Koulibaly e Allan, anche loro destinati alla cessione. Insomma, la situazione non sarà facile da gestire”.