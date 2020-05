Diritti tv, la Lega aspetta il 28 maggio per stabilire come comportarsi con Sky

La questione dei diritti tv per la Serie A resta in ballo. Il discorso, scrive il Corriere dello Sport, è rimandato al 28 maggio, quando ci sarà la decisione per la ripresa del campionato da parte del Governo. Avere un data certa sarebbe un elemento a favore dei club. Scrive il quotidiano sportivo:

“A proposito del 28 maggio, è sempre più probabile che si attenda quella data per stabilire come comportarsi con le televisioni e con Sky, in particolare. Avere una data certa per la ripresa, insieme ad un piano per il completamento del campionato, sarebbe infatti un elemento in più a vantaggio dei club di serie A che pretendono il pagamento anche dell’ultima data dei diritti. La commissione di martedì scorso ha lasciato ancora in stand-by l’invio delle diffide, rimandando la decisione alla riunione successiva, che però si terrà solo la prossima settimana, ormai a ridosso, quindi, dell’incontro con il Governo”.