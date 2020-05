Diario As: il Barcellona non risarcirà i suoi 85.000 abbonati, per ora

Il Barca ha una situazione finanziaria pericolante e per ora prende tempo in attesa che ci sia una decisione definitiva sulla ripresa del campionato

85.000 abbonati, che hanno pagato dai 150 ai 1.250 euro a testa per una stagione interrotta dalla pandemia a marzo. Il Barcellona non ha intenzione, per ora, di restituire i soldi per la parte “non consumata”, visto che il campionato riaprirà a porte chiuse.

Lo scrive il quotidiano Ara, ripreso da Diario As. Il Barça sta valutando delle alternative, “alcune paradossali”. La situazione economica del club non è delle migliori, e per ora prende tempo in attesa che una decisione definitiva per la ripresa della competizione venga ufficializzata dalla Liga.

Nei giorni scorsi il Getafe aveva annunciato che gli abbonati di questa stagione avrebbero avuto l’abbonamento gratis la prossima stagione. Iniziativa che non a caso il quotidiano catalano Sport – molto vicino al Barcellona – aveva bollato come populistica.