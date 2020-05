Il Getafe: un anno gratis per chi rinnova l’abbonamento. “È populismo, il Barcellona non può farlo”

Il quotidiano catalano Sport critica il presidente Torres e invita a non paragonare il Getafe col Barcellona «che sta attraversando una grave crisi economica»

La notizia secca è che il presidente del Getafe Angel Torres ha annunciato che il prossimo anno l’abbonamento sarà gratis per coloro i quali hanno sottoscritto la tessera per questa stagione. Lo ha annunciato a Radio Marca. Gli abbonati del Getafe sono 13mila. Dovranno pagare solo per le partite di coppa.

Oggi il quotidiano catalano Sport pubblica un commento che invita a non paragonare il Getafe al Barcellona.

La mossa – scrive Sport – mette inevitabilmente pressione su altri club, tra cui il Barça che deve decidere cosa fare. Per mettere a fuoco un dibattito che spesso sfocia nel populismo, si dovrebbe fare una distinzione tra club. (…) Confrontare il Getafe con il Barça, come hanno cominciato a fare, è come confrontare le pere con i mandarini.

Prosegue:

Per questa stagione in corso, il club aspetterà quel che accade ma al momento non prevede di restituire la parte rimanente dell’abbonamento. Non è un segreto che il Barça, che ha più ricavi congelati (biglietteria, museo, negozi, ecc.), sta subendo una grave battuta d’arresto economica e se ora dovesse restituire una parte dell’abbonamento, renderebbe la situazione ancora peggiore. Diverso è studiare la quota della prossima stagione: sono allo studio diverse formule per ridurre il prezzo.

Sport, che fa una difesa d’ufficio del Barcellona, ricorda che i catalani hanno gli abbonamenti più bassi tra i grandi club europei.

È anche bene sapere, anche se non è stato mai comunicato, che il club è stato tradizionalmente sensibile con i soci che non sono stati in grado di far fronte alle quote per motivi economici. È semplice cadere nella demagogia e strappare facili applausi, ma la realtà è sempre più complessa. E, a proposito, i soci del Barcellona hanno dimostrato nel corso dei suoi 121 anni di storia che sono disposti a sostenere il club quando attraversa attraverso momenti difficili.