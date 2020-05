De Luca sugli assistenti volontari: “Verranno a fare gli esercizi spirituali”

Il Presidente della Regione Campania Assistenti Vincenzo De Luca nel suo consueto appuntamento sui social ha commentato la nuova idea del Governo degli assistenti volontari

«Noi speravamo di ricevere i fondi dal Governo e invece abbiamo avuto 60mila assistenti civici volontari. Il Governo ci apre il cuore alla speranza, non ci ha dimenticato ed ha deciso questa straordinaria operazione mistica. 60 mila assistenti volontari, ci siamo chiesti e abbiamo chiesto che possono fare? la multa a chi non porta la mascherina? No. Possono fare la multa ai locali dove non viene rispettata la distanza tra i tavoli?No. Possono controllare la movida? No. Possono regolamentare il traffico? No.

E allora ci domandiamo che cosa devono fare?

Ci hanno risposto che possono fare “moral suasion”, cioè faranno gli esercizi spirituali, andranno in giro con il saio con scritto “pentiti è colpa tua”.

Abbiamo chiesto, saranno sociologi, psicologi, educatori? No. Hanno fatto una formazione professionale? No.

Speriamo solo che non vengano a bussare alle nostre porte dopo pranzo quando ci apprestiamo a fare mezz’ora di pennichella

In questo paese l’unica cosa seria è il cabaret»