Damascelli: troppa confidenza tra Agnelli e i bianconeri. Chiellini aumenta l’anarchia

Lo scrive Tony Damascelli su Il Giornale a proposito dei casi Higuain e Rabiot.

E’ vero che i tempi di Boniperti, Moggi e Giraudo sono improponibili, continua, ma “ciò non significa l’autorizzazione al libera tutti”.

“Il rapporto affettuoso, che Andrea Agnelli intrattiene con i suoi calciatori, è sintomo della forte relazione che lega il presidente alla squadra ma è un segnale di eccessiva confidenza che permette, ad alcuni, di oltrepassare i propri doveri. Il continuo rinvio della ripresa dell’attività è stato un buon alibi per allontanarsi da Torino (altre squadre si sono ritrovate in analoga situazione) per poi ritrovarsi alla spicciolata, con ritardi e defezioni che non hanno giustificazione”.