Gazzetta: Higuain e Rabiot non tornano, possono diventare un problema per la Juve

I due giocatori per adesso sono rimasti in Argentina e Francia, la società aspetterà ancora la settimana prossima per capire come comportarsi

La Juve torna in campo per la ripresa degli allenamenti individuali, ma mancano all’appello Rabiot e Higuain rispettivamente ancora in Francia e a Buenos Aires. Per adesso, scrive la Gazzetta dello Sport, non sono ancora una caso diplomatico, ma rischiano di diventarlo dalla settimana prossima quando la Juve partirà con gli allenamenti e potrà richiamare ufficialmente i suoi calciatori.

L’impressione, in tutto questo, è che la scelta di Rabiot venga compresa meno di quella di Higuain. Il Pipita ha una situazione familiare difficile – mamma Nancy, malata di cancro non sta per niente bene – e a questo punto aspetta la seconda metà della settimana prossima, quando si dovrebbe capire qualcosa in più sulla ripresa ( o la sospensione definitiva) del campionato