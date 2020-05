CorSport: Milik costa 40 milioni, la Juve vuole pagare di meno grazie a qualche scambio

Il club bianconero è alla ricerca di un giocatore che possa indossare la maglia numero 9. La valutazione del Napoli per il polacco non spaventa

Il Corriere dello Sport scrive della ricerca della Juve di un numero 9. L’obiettivo principale dei bianconeri resta Mauro Icardi, anche se è complicato accaparrarselo in una fase di austerity come quella che si prevede nel mercato post-Covid. Ma nel mirino c’è anche Arek Milik. Il prezzo fissato dal Napoli per il suo attaccante è di 40 milioni. I bianconeri sperano di abbatterlo inserendo nella trattativa qualche scambio.

“Resta Arek Milik come alternativa, a un anno dalla scadenza del contratto e con una valutazione da 40 milioni fatta dal Napoli che non spaventa e potrebbe a sua volta essere abbattuta con qualche scambio”.