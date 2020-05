Tuttosport: Milik non rinnoverà mai con il Napoli, vuole la Juventus

Entro due settimane, dopo un confronto del suo entourage con il club partenopeo, la decisione definitiva. Il prezzo fissato è di 40-50 milioni

Secondo quanto riporta Tuttosport, l’addio di Arek Milik al Napoli è sempre più vicino. L’attaccante non rinnoverà con il club partenopeo. Lo confermano fonti polacche che hanno spiegato che il giocatore non prolungherà mai il suo contratto con il Napoli. Entro due settimane gli agenti di Milik incontreranno il club azzurro e poi prenderanno la decisione definitiva. Il Napoli non si opporrà alla cessione. Il prezzo fissato è tra i 40 e i 50 milioni.

“Milik vuole la Juventus per ritrovare Sarri ed entro due settimane dopo un confronto dell’entourage col Napoli verrà presa una decisione definitiva. Il Napoli è aperto alla cessione e ha fissato il prezzo sui 40-50 milioni di euro“.