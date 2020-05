Corsera: c’è anche l’Inter tra i contrari alla ripresa della Serie A

Dopo aver votato compatti per la ripresa della Serie A, adesso Zhang, Pozzo e Cellini, insieme alle genovesi, pensano di fermare tutto

Mentre si cerca di lavorare per la ripresa del campionato di Serie A e anche il Ministro Spadafora annuncia il suo ottimismo, tra i club cresce il caos. Il Corriere della Sera spiega come si stanno evolvendo le scelte delle società e come si distribuiscono sui vari fronti.

Dopo aver votato all’unanimità per la ripresa, per poter ottenere l’ultima rata dei diritti tv, adesso i presidenti si trovano divisi dalle possibilità di come portare a termine il campionato

Gli oltranzisti, cioè coloro che vogliono giocare a tutti i costi, sono guidati da Lotito della Lazio e contano su alleati forti e battaglieri come De Laurentiis e Pallotta, Napoli e Roma. Ci sono poi i favorevoli prudenti, cioè contrari alle fughe in avanti: dalla Juventus al Milan, dalla Fiorentina al Sassuolo.

Cairo, non nasconde il suo scetticismo sulla ripartenza, convinto che portare a termine questa stagione possa influenzare negativamente la prossima e che non vede di buon occhio i playoff. Al suo fianco anche Commisso della Fiorentina

Ma il partito di quelli che si vorrebbero fermare è più ampio di quanto sia venuto fuori e impreziosito dall’Inter per volere del giovane presidente Steven Zhang anche se Marotta, per dovere istituzionale (è consigliere federale), cerca di mantenere una posizione equilibrata. Contrarie pure le genovesi, Samp e Genoa. All’inizio il più determinato a fermarsi era Cellino del Brescia, ora anche Pozzo dell’Udinese (che ha scritto una lunga lettera a Spadafora) mostra la sua preoccupazione. Non tutti hanno il coraggio di esporsi, ma il malumore serpeggia e le grandi manovre sotterranee continueranno