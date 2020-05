Conte: «Non possiamo dare una data per la ripresa del campionato di Serie A»

Il presidente del Consiglio: «Il ministro Spadafora è molto responsabile. Adesso non possiamo sapere quando ci saranno le condizioni di massima sicurezza»

Giuseppe Conte, presidente del Consiglio dei ministri, a proposito della ripresa del campionato di calcio di Serie A.

Ne parla in conferenza stampa, rispondendo alla domanda di un giornalista sul prossimo incontro con il presidente della Federcalcio Gravina.

«È un tema che riceve tantissime sollecitazioni. Spadafora sta seguendo con grande attenzione il mondo dello sport, è molto responsabile. Bisogna aspettare che si realizzino le condizioni per garantire i campionati di calcio e non solo, in condizioni di massima sicurezza. Al momento, non possiamo dare una data».

Gli allenamenti collettivi possono regolarmente cominciare lunedì 18.