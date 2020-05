Calcagno (Aic): «La maggioranza dei calciatori andrebbe in crisi rinunciando ad uno stipendio»

In diretta Instagram: «In tanti guadagnano meno di 5mila euro lordi l’anno. Nessuno ci pensa. Campi neutri? Presupporrebbero ritiri infiniti per i calciatori. Situazione complicata da gestire a livello psicologico»

In una diretta Instagram di #casadimarzio, è intervenuto il vicepresidente AIC, Umberto Calcagno.

«Abbiamo lavorato alle prime bozze di protocollo che potevano per noi avere un senso. Si naviga comunque a vista, dipende dalla situazione epidemiologica. Il calcio non può essere decontestualizzato dal resto del Paese. Il nostro è uno sport di contatto, il problema è questo. Ci dobbiamo affidare solo al comitato tecnico-scientifico. La FIGC sta facendo un grande lavoro, dovremo farci trovare pronti qualora ci saranno le condizioni per ricominciare. La maggioranza dei calciatori guadagna meno di 50.000 euro lordi l’anno. Quando si pensa ai calciatori, non si pensa mai a questa maggioranza che sarebbe in crisi rinunciando ad uno stipendio».