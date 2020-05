Ariano Irpino: solo il 5% della popolazione è risultato positivo

«Ariano Irpino era un po’ la nostra Vo’ Euganeo, avevamo capito che bisognava intervenire. Oggi sappiamo che il 95% della popolazione di Ariano Irpino non ha avuto contatto con il virus, abbiamo una positività del 5%»

Lo aveva preannunciato il governatore De Luca nei giorni scorsi, sottolineando come fosse uno sforzo immenso. Limone ha proseguito

«Lo screening svolto ad Ariano è unico in Italia in questo momento. Abbiamo fatto un’azione importante con una grande macchina organizzativa e con uno studio approvato dall’Università Federico II. Abbiamo prelevato il sangue a 13.444 persone, tutti i campioni sono stati processati in tempi record. Oggi abbiamo un dato statistico sul contatto del virus con la popolazione, sulle fasce e sulle età, relativo a un territorio di 180 kmq».