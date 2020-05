Adesso in Campania “solo” nove pazienti in terapia intensiva per Covid-19

Il bollettino di giornata fa registrare 130 vittime (57 in Lombardia) e 652 nuovi contagi. In Campania il numero totale di positivi è di 1.292.

Terapia intensiva in Campania. Anche i dati di oggi 22 maggio sono dati “positivi” per quel che riguarda il coronavirus. Le virgolette sono d’obbligo visto che in ogni caso si sono registrati 130 morti (di cui 57 in Lombardia). I nuovi positivi sono 652 (2932 in Lombardia), nel complesso sono meno di 60mila (59.322).

Migliorano i dati delle terapie intensive: sono 595 in Italia i pazienti in terapia intensiva per Covid-19. Il non felice primato spetta alla Lombardia con 207, in Campania si va sotto i dieci, siamo a nove. In Campania il numero totale di positivi è di 1.292.