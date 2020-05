Pronte le 3 App della Campania per contrastare il coronavirus

Prevedono l’automonitoraggio e assistenza a distanza, ma entreranno in funzione solo se dovesse tornare l’emergenza sanitaria

Sono pronte e saranno presentate domani in conferenza dal presidente della Regione Vincenzo De Luca le App della Campania per il coronavirus, come riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno. Le App non saranno utilizzate adesso, ma solo in caso ritorni l’emergenza sanitaria e quindi, ipoteticamente, ad ottobre. Lo scopo dunque è quello di attrezzarsi per non farsi trovare impreparati

Sono tre le App che sono state realizzate dalla Federico II

Soccorso medico in pieno anonimato

La prima è una app di automonitoraggio con la quale ci si mette direttamente in contatto, in forma anonima, con una centrale operativa sanitaria per interagire con i medici di base ed essere assistito

Banca dati per test e posti letto

Una banca dati raccoglierà e renderà omogenei tutti i flussi informativi relativi ai posti letto Covid, ai tamponi, ai test sierologici ed a tutta l’attività che si sviluppa intorno all’epidemia

Tele consulto con psicologi

Un altro software che sarò attivato riguarda il tele consulto psicologico per chi è costretto in quarantena Un’attività frutto di una intesa siglata tra la Regione Campania e l’Ordine degli psicologi