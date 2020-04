Rizzoli: «Screzi tra Rocchi e Orsato? Tutte sciocchezze. Cambio inevitabile»

Il Corriere Bologna intervista il designatore degli arbitri di Serie A, Nicola Rizzoli. Parla dell’incertezza sulla ripresa di allenamenti e campionati, della necessità di aspettare il responso di governo e scienziati. Ma anche dell’emergenza sanitaria in generale.

Rizzoli risponde anche ad una domanda sui presunti mal di pancia provocati dalla nomina di Orsato a rappresentante degli arbitri in attività. Malumori di cui aveva scritto nei giorni scorsi il Corriere dello Sport.

«Se si riferisce a un articolo che parla di screzi fra Rocchi e Orsato dico che sono tutte sciocchezze. Rocchi da gennaio non è più ‘internazionale’ e quindi come rappresentante degli arbitri è stato sostituito con l’altro internazionale Orsato, fine. Nessuna polemica i due si sono sempre aiutati e lo faranno ancora. Il cambio è inevitabile, seppur anomalo perché avvenuto nel corso della stagione, capitò anche a Farina: l’emergenza ha solo modificato le consultazioni che prima si facevano sempre a Coverciano e non in video chat!».