Corsport: non è piaciuta la nomina di Orsato a rappresentante degli arbitri

Il mondo arbitrale – gestito da Nicchi – continua a produrre polemicbe. L’ultima – riportata dal Corriere dello Sport – riguarda la nomina, avvenuta venerdì, di Daniele Orsato a rappresentante degli arbitri in attività. Sostituisce Rocchi colpito da quella che il Corsport definisce una norma ad personam: cioè la decadenza del ruolo una volta escluso dall’attività internazionale.

La nomina

ha creato più di un mal di pancia all’interno del gruppo di Nicola Rizzoli (che pure ci ha messo del suo). Non è piaciuta né la tempistica (mai successo che il cambio della guardia avvenisse a stagione in corso), né il modo (una specie di votazione fra telefonate del designatore e mail inviate; a Sportilia si decideva il rappresentante e bastava la stretta di mano), né la scelta (non tutti hanno votato per l’internazionale di Schio, lo scarto sarebbe di 4 voti appena, tipo 12 a 8, con Irrati – avvocato civilista e attento a determinante tematiche – che sarebbe stata la scelta alternativa).