Merkel ai tedeschi: non rilassatevi, siamo solo all’inizio della pandemia

Il Cancelliere ha parlato al Bundestag: “Convivremo con il virus per molto tempo. L’unica strada è fare test. Test, test, test”. E ha esteso l’obbligo di mascherina a tutta la Germania

“Tedeschi, non rilassatevi. Siamo solo all’inizio”. In Germania la pandemia è arrivata senza tsunami, le cifre sono realistiche, e il sistema ha tenuto nonostante i circa 150.000 casi (e quasi 5.000 vittime), la riapertura graduale è già in marcia. Tanto che il campionato di calcio potrebbe ripartire già il 9 maggio. Ma Angela Merkel mette in guardia i cittadini: “Siamo ancora solo all’inizio della crisi, la situazione resterà molto difficile per moltissimo tempo ancora”.

Il Cancelliere ha parlato al Bundestag avvertendo: “Convivremo con il virus per molto tempo a venire. L’unica strada che per ora dobbiamo seguire è fare test. Test, test, test”.

Merkel ha detto di essere preoccupata dal comportamento di alcuni stati tedeschi che “stanno ammorbidendo le misure di distanziamento sociale troppo in fretta”. “Non possiamo tornare alla vita che facevamo prima. Dobbiamo restare molto attenti”

E intanto ha esteso a tutta la Germania l’obbligo di indossare la mascherina, allargandolo anche allo stato di Brema, l’ultimo che non aveva adottato la misura.