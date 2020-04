Locatelli: «Test di sieroprevalenza per mappare il contagio. L’immunità dura alcuni mesi»

Il governo pensa a test di sieroprevalenza da effettuare sulla popolazione per scoprire chi è immune al virus. Da lì bisognerà partire anche per riattivare l’economia del Paese. Oggi Repubblica intervista sul tema Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e membro del Comitato tecnico scientifico. I test sul mercato sono tanti, bisogna individuare i migliori.

«È importante definire accuratamente la validità dei test, cioè la loro sensibilità e la loro specificità, per non incorrere in risultati inaffidabili, cioè evitare i cosiddetti falsi positivi e negativi. Il ministero della Salute e il Comitato sono al lavoro per validare nel più breve tempo possibile i test sierologici e consentirne poi una solida applicazione sul territorio nazionale».