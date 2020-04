La Liga ha un protocollo per tornare ad allenarsi: test per tutti 72 ore prima

Potranno lavorare in palestra solo due giocatori alla volta. E giocatori e staff prima di tornare agli allenamenti dovranno sottoporsi ai test

Mentre in Italia il governo impone per decreto il divieto di allenamento, in Spagna la Liga invia ai club un protocollo da seguire per tornare ad allenarsi.

Lo anticipa “Radio Cope”. Le istruzioni prevedono 3 fasi: lavoro singolo, gruppi ridotti e poi la preparazione in gruppo. Potranno lavorare in palestra solo due giocatori alla volta. E giocatori e staff 72 ore prima di tornare agli allenamenti dovranno sottoporsi ai test, loro ma anche i familiari e i conviventi.

La prima squadra dovrà restare isolata dalle altre squadre del club, e il personale dovrà essere ridotto alle figure imprescindibili. Tutte le strutture e le attrezzature dovranno essere sanificate prima dell’utilizzo

La Liga prevede almeno 15 giorni di allenamento prima di tornare a giocare. Sempre che si possa farlo.