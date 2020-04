Gravina: «Quanto oscurantismo verso il calcio»

Il presidente della Figc a Canale Europa: «Ad ascoltare gli scienziati dovremmo aspettare la primavera del 2021. È come se ci fosse apatia e disinteresse per il mondo del calcio»

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato a Canale Europa commentando le dichiarazioni di questa mattina del ministro dello Sport Spadafora.

«Non ho l’esigenza di difendere un principio se non è radicato ed ispirato alla tutela della salute dei nostri atleti e degli addetti ai lavori. Abbiamo posto in primo piano questo, come principio. Il calcio muove degli interessi economici incredibili, ma è anche un fenomeno sociale di eccezionale rilevanza».