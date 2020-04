Gli USA si scoprono poveri: milioni di americani ricorrono alle banche alimentari

Lo svela un’inchiesta del Guardian: la domanda per le razioni emergenziali è aumentata di otto volte nelle zone più colpite dalla disoccupazione

Gli americani si riscoprono poveri. Un numero senza precedenti per gli USA ha fatto ricorso nelle ultime settimane alle banche alimentari: in alcune zone del Paese più colpite della crisi economica e dalla disoccupazione la richiesta di cibo emergenziale è ben otto volte superiore alla media. E circa una persona su tre il mese scorso non aveva mai avuto bisogno di aiuto per il sostentamento.

Lo svela un’inchiesta del Guardian. La Guardia Nazionale è stata schierata per aiutare le banche alimentari a far fronte all’aumento delle richieste in alcune città, tra cui Cleveland, Phoenix e St Louis. Le forniture potrebbero esaurirsi man mano che la crisi finanziaria dovuta alla pandemia di Covid-19 degenera.

“Sono in questo settore da oltre 30 anni e nulla è paragonabile a quello che stiamo vedendo ora”, dice al Guardian Sheila Christopher, direttrice del Hunger-Free Pennsylvania, che rappresenta 18 banche alimentari in 67 contee. “Nemmeno con la crisi delle acciaierie abbiamo visto un aumento della domanda in questo modo”.

L’anno scorso, sono stati distribuiti quasi 4 miliardi e mezzo di pasti gratuiti a oltre 40 milioni di americani, attraverso una rete di 200 banche alimentari e 60.000 tra dispense, scuole, cucine e rifugi, secondo i dati di Feeding America, la rete nazionale delle banche alimentari. I lavoratori poveri, anziani e disabili rappresentavano la stragrande maggioranza degli utenti. Ora ci sono persone che fino a poco tempo fa avevano una vita normale, e che ora sono disoccupati.