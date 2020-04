CorSport: se Mertens andrà via, il Napoli aprirà la trattativa per il prolungamento di Milik

Il futuro di Dries Mertens è ancora incerto. Ma anche quello di Milik, scrive il Corriere dello Sport. Perché se il belga dovesse andar via da Napoli, non sarebbe più certo l’addio del polacco.

La firma sul contratto di rinnovo di Dries non è arrivata. Anzi, con l’arrivo del virus la trattativa è finita in standby e la permanenza del belga nel Napoli è diventata incerta. Questo potrebbe avere implicazioni anche su Milik. Scrive il quotidiano sportivo:

“Con Arkadiusz Milik non c’è altro da aggiungere, converrà sia al Napoli che al polacco salutarsi, ognuno per trovare le rispettive fortune. Il centravanti insegue una squadra che non gli sistemi ombre davanti – e finché c’è Mertens non è il caso di azzardare – e a De Laurentiis, però, servirà avere un interlocutore che assecondi una valutazione rispettosa e rispettabile per un attaccante di 26 anni. Poi vai a capire cosa potrebbe succedere, paradossalmente, se Mertens dovesse congedarsi. Magari sistemeranno un tavolo in un’area di rigore del San Paolo, per trovare un’altra soluzione che accontenti entrambi e finiranno per discutere di prolungamento”.